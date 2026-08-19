Украина уже использует похожие системы: САУ GRIZZLY получила «слух» для обнаружения дронов
Киев • УНН
Канадская САУ GRIZZLY оснащена акустическими сенсорами HARK для обнаружения БПЛА на 360 градусов. В Украине компания ZVOOK предлагает похожую систему NW0 для обнаружения FPV-дронов на расстоянии 150–450 метров.
155-мм самоходная артиллерийская установка GRIZZLY получила акустическую систему для обнаружения беспилотников, а похожие технологии уже разрабатывают и применяют в Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Компания GDLS Canada оснастила GRIZZLY акустическими сенсорами HARK от Arcani Systems. Система работает пассивно, не излучает сигналов и должна обеспечивать обнаружение и предупреждение о вражеских БПЛА на 360 градусов.
GRIZZLY использует автоматизированный артиллерийский модуль AGM, который также устанавливается на немецкой САУ RCH 155. Согласно имеющимся сообщениям, такие установки уже могут использоваться Силами обороны Украины.
В Украине уже есть подобные разработки
Похожие акустические системы для обнаружения FPV-дронов разрабатывают и в Украине. В частности, компания ZVOOK предлагала систему NW0, способную обнаруживать беспилотники на расстоянии 150–450 метров.
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Акустические сенсоры могут быть особенно полезны для артиллерии, которая является одной из приоритетных целей российских FPV-дронов. Раннее предупреждение о приближении БПЛА потенциально позволяет экипажу быстрее сменить позицию или принять другие меры для повышения живучести машины.
В то же время эффективность акустических систем непосредственно на поле боя пока сложно оценить. В частности, остается вопрос влияния шума самой боевой машины и других помех на способность сенсоров своевременно определять угрозу.
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