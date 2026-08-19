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Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів

Київ • УНН

 • 3002 перегляди

Канадська САУ GRIZZLY оснащена акустичними сенсорами HARK для виявлення БПЛА на 360 градусів. В Україні компанія ZVOOK пропонує схожу систему NW0 для виявлення FPV-дронів на відстані 150-450 метрів.

Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів

155-мм самохідна артилерійська установка GRIZZLY отримала акустичну систему для виявлення безпілотників, а схожі технології вже розробляють і застосовують в Україні. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Компанія GDLS Canada оснастила GRIZZLY акустичними сенсорами HARK від Arcani Systems. Система працює пасивно, не випромінює сигналів і має забезпечувати виявлення та попередження про ворожі БПЛА на 360 градусів.

GRIZZLY використовує автоматизований артилерійський модуль AGM, який також встановлюється на німецькій САУ RCH 155. За наявними повідомленнями, такі установки вже можуть використовуватися Силами оборони України.

В Україні вже є подібні розробки

Схожі акустичні системи для виявлення FPV-дронів розробляють і в Україні. Зокрема, компанія ZVOOK пропонувала систему NW0, яка здатна виявляти безпілотники на відстані 150–450 метрів.

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Акустичні сенсори можуть бути особливо корисними для артилерії, яка є однією з пріоритетних цілей російських FPV-дронів. Раннє попередження про наближення БПЛА потенційно дозволяє екіпажу швидше змінити позицію або вжити інших заходів для підвищення живучості машини.

Водночас ефективність акустичних систем безпосередньо на полі бою поки складно оцінити. Зокрема, залишається питання впливу шуму самої бойової машини та інших перешкод на здатність сенсорів своєчасно визначати загрозу.

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