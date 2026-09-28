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ДМС призупинила оформлення та видачу паспортів і ID-карток до 30 вересня

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

ДМС тимчасово призупинила оформлення й видачу закордонних паспортів та ID-карток через технічну несправність. Сайт служби також недоступний.

ДМС призупинила оформлення та видачу паспортів і ID-карток до 30 вересня

Державна міграційна служба тимчасово призупинила оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон і ID-карток до 30 вересня 2026 року. Про це повідомила пресслужба ДМС, пише УНН.

У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС

- йдеться в повідомленні.

Так, у період з 28 вересня 2026 до 30 вересня 2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебайту ДМС.

Громадян просять врахувати цю інформацію та перепрошують за незручності.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у "Дії" тимчасово не працюють документи та деякі послуги через технічні роботи ДМС. Користувачам радять мати фізичні оригінали документів.

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Державна міграційна служба України