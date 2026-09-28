У "Дії" тимчасово не працює низка послуг - що треба знати
Київ • УНН
У «Дії» тимчасово не працюють документи та деякі послуги через технічні роботи ДМС. Користувачам радять мати фізичні оригінали документів.
Декілька послуг у "Дії" тимчасово не працюють. Про це попередили у державному сервісі онлайн-послуг 28 вересня, пише УНН.
Документи та деякі послуги в "Дії" тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи
Що радять
"Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися "єДокументом" у "Дії", - зазначається у повідомленні.
Коли очікувати відновлення звичної роботи "Дії"
Як повідомляється, команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути "Дію" до звичного режиму.
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