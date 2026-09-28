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У "Дії" тимчасово не працює низка послуг - що треба знати

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

У «Дії» тимчасово не працюють документи та деякі послуги через технічні роботи ДМС. Користувачам радять мати фізичні оригінали документів.

У "Дії" тимчасово не працює низка послуг - що треба знати

Декілька послуг у "Дії" тимчасово не працюють. Про це попередили у державному сервісі онлайн-послуг 28 вересня, пише УНН.

Документи та деякі послуги в "Дії" тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи

- ідеться у повідомленні "Дії".

Що радять

"Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися "єДокументом" у "Дії", - зазначається у повідомленні.

Коли очікувати відновлення звичної роботи "Дії"

Як повідомляється, команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути "Дію" до звичного режиму.

У Дії розширили послугу онлайн-шлюбу: хто тепер може одружитися в застосунку22.09.26, 13:20 • 4030 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
Дія (сервіс)
Державна міграційна служба України