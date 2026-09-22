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У Дії розширили послугу онлайн-шлюбу: хто тепер може одружитися в застосунку

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Українці, які втратили чоловіка або дружину, тепер можуть подати заяву й одружитися онлайн у "Дії". Дані про смерть перевіряє ДРАЦС.

У Дії розширили послугу онлайн-шлюбу: хто тепер може одружитися в застосунку

В Україні розширили можливість укладати шлюб онлайн через застосунок "Дія". Тепер скористатися послугою можуть також українці, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім’ю. Про це повідомляє ДП "Дія", пише УНН.

Тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину й вирішили створити нову сімʼю. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер – у кілька кліків у застосунку "Дія"

- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, "Дія" автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.

Нагадаємо

За два роки роботи сервісу "Шлюб онлайн" у "Дії" одружилися понад 75 тисяч пар. Серед них понад 2 500 пар військових.

Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробити03.09.26, 12:29 • 25954 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Шлюб
Дія (сервіс)
Україна