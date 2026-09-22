В «Дії» расширили услугу онлайн-брака: кто теперь может пожениться в приложении

В Украине расширили возможность заключать брак онлайн через приложение "Дія". Теперь воспользоваться услугой могут также украинцы, которые потеряли мужа или жену и хотят создать новую семью. Об этом сообщает ГП "Дія", пишет УНН.

Теперь пожениться могут также люди, которые потеряли мужа или жену и решили создать новую семью. Ранее в такой ситуации заявление о браке нужно было подавать офлайн в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния. Теперь — в несколько кликов в приложении "Дія" — говорится в сообщении.

Отмечается, что если в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния есть актовая запись о смерти одного из супругов, "Дія" автоматически проверит эту информацию и откроет возможность подать заявление и заключить брак онлайн с новым избранником или избранницей.

Напомним

За два года работы сервиса "Брак онлайн" в "Дії" поженились более 75 тысяч пар. Среди них более 2 500 пар военнослужащих.

Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделать