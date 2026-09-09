В Україні понад 75 тис. пар одружилися онлайн

За два роки роботи сервісу "Шлюб онлайн" в Україні одружилися понад 75 тис. пар. Про це повідомляє пресслужба Дії, передає УНН.

2 роки тому ми перенесли одне з найважливіших "Так" у смартфон. І відтоді українці створюють сімʼї, навіть коли між ними сотні кілометрів. За цей час через Шлюб онлайн одружилися понад 75 тисяч пар - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 2 500 пар військових одружилися онлайн.

Нагадаємо

Розірвання шлюбу в Україні стало доступним онлайн у застосунку "Дія" від 3 вересня.