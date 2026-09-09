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Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі

Київ • УНН

 • 2938 перегляди

У ЯНАО оголосили безпілотну небезпеку, ймовірною ціллю став Новоуренгойський завод "Газпром переробки". Ураження підприємства офіційно не підтверджене.

Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі

У ямало-ненецькому автономному окрузі рф 9 вересня оголосили безпілотну небезпеку. За попередніми даними, під атакою міг опинитися Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування передає УНН із посиланням на пресслужбу губернатора регіону. 

Мешканців вже закликали перебувати у приміщеннях та не наближатися до вікон. 

Закцентуємо, що станом на зараз підтвердження ураження підприємства з боку російської влади або компанії "Газпром" в інформаційному просторі не було. Також російські офіційні структури не повідомляли про влучання безпілотника саме в Новоуренгойський ЗПКТ, пожежу або пошкодження технологічного обладнання. Немає підтвердження й щодо можливих наслідків для роботи підприємства. 

Що відомо про завод, який могли уразити ударні БПЛА 

Підприємство розташоване у ЯНАО, за понад 3 тис. км по прямій від України. Новоуренгойський ЗПКТ - один  із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Підприємство входить до структури "Газпром переробка" та займається підготовкою газового конденсату до подальшого транспортування і перероблення.

Проєктна потужність заводу після модернізації становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік. Підприємство приймає нестабільний газовий конденсат із родовищ Західного Сибіру, зокрема Ямбурзького, Заполярного та Уренгойського. На заводі виробляють, зокрема, стабільний та деетанізований конденсат, широку фракцію легких вуглеводнів і скраплені вуглеводневі гази. Частина підготовленої сировини спрямовується трубопроводами на подальше перероблювання.

У 2021 році на Новоуренгойському ЗПКТ сталася масштабна пожежа на установці деетанізації конденсату. Після аварії "Газпром" реалізував проєкт будівництва нової установки, яку ввели в експлуатацію у 2024 році.

Додамо

На тлі ймовірної загрози БПЛА  у Новому Уренгої також зафіксували обмеження в роботі авіаційної інфраструктури. Зокрема, затримувалися рейси з міста та до нього.

Нагадаємо

Як повідомив співзасновник компанії-виробника ударних дронів Fire Point Денис Штілерман, український далекобійний БПЛА FP-1 подолав близько 3200 км та уразив новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф.

Олександра Василенко

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