Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале

В ямало-ненецком автономном округе рф 9 сентября объявили беспилотную опасность. По предварительным данным, под атакой мог оказаться Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Жителей уже призвали находиться в помещениях и не приближаться к окнам.

Отметим, что на данный момент подтверждений поражения предприятия со стороны российских властей или компании "Газпром" в информационном пространстве не было. Также российские официальные структуры не сообщали о попадании беспилотника именно в Новоуренгойский ЗПКТ, пожаре или повреждении технологического оборудования. Нет подтверждения и относительно возможных последствий для работы предприятия.

Что известно о заводе, который могли поразить ударные БПЛА

Предприятие расположено в ЯНАО, более чем в 3 тыс. км по прямой от Украины. Новоуренгойский ЗПКТ — один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Предприятие входит в структуру "Газпром переработка" и занимается подготовкой газового конденсата к дальнейшей транспортировке и переработке.

Проектная мощность завода после модернизации составляет около 19,5 млн тонн сырья в год. Предприятие принимает нестабильный газовый конденсат с месторождений Западной Сибири, в частности Ямбургского, Заполярного и Уренгойского. На заводе производят, в частности, стабильный и деэтанизированный конденсат, широкую фракцию легких углеводородов и сжиженные углеводородные газы. Часть подготовленного сырья направляется по трубопроводам на дальнейшую переработку.

В 2021 году на Новоуренгойском ЗПКТ произошел масштабный пожар на установке деэтанизации конденсата. После аварии "Газпром" реализовал проект строительства новой установки, которую ввели в эксплуатацию в 2024 году.

Добавим

На фоне вероятной угрозы БПЛА в Новом Уренгое также зафиксировали ограничения в работе авиационной инфраструктуры. В частности, задерживались рейсы из города и в него.

Напомним

Как сообщил соучредитель компании — производителя ударных дронов Fire Point Денис Штилерман, украинский дальнобойный БПЛА FP-1 преодолел около 3200 км и поразил Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.