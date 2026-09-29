В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
Киев • УНН
В Киеве с 22:00 до первой половины 30 сентября возможны перебои в работе сервисов оплаты проезда. КГГА рекомендует платить картой или приобрести поездки заранее.
В столице из-за технических работ, вызванных вражескими атаками, возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы начнутся сегодня в 22:00 и продлятся ориентировочно в первой половине завтрашнего дня, 30 сентября. В этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте
В КГГА призвали пассажиров по возможности отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой.
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Если у вас нет возможности оплатить проезд банковской картой, рекомендуем заранее приобрести необходимое количество поездок до 22:00 сегодня. Поездки, приобретенные до начала технических работ, можно будет валидировать и в дальнейшем. В то же время поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после восстановления работы сервисов - говорится в сообщении.
Кроме того, в КГГА подчеркнули, что возможные перебои носят временный характер. Специалисты будут работать над восстановлением стабильной работы сервисов и минимизацией возможных сбоев.
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