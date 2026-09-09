Справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи про незаконне збагачення передали до суду

Справу колишньої голови Хмельницької МСЕК — ексдепутатки Хмельницької обласної ради — Тетяни Крупи, її чоловіка та сина направили до суду. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн, передає УНН із посиланням на НАБУ і САП.

Деталі

НАБУ і САП направили до суду провадження за обвинуваченням колишньої голови Хмельницької МСЕК — ексдепутатки Хмельницької обласної ради — її чоловіка та сина.

За версією слідства, керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", яка також була депутаткою обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого за сприяння чоловіка вивезла їх за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

Досудове розслідування розпочало ДБР. У жовтні 2024 року справу передали до НАБУ за підслідністю.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Доповнення

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень.

У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.

ДБР повідомило про підозру родичці колишньої очільниці Хмельницької МСЕК