Дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении передали в суд
Киев • УНН
Экс-главу Хмельницкой МСЭК и её семью обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн. Правоохранители уже передали её дело в суд.
Дело бывшей главы Хмельницкой МСЭК — экс-депутатки Хмельницкого областного совета — Татьяны Крупы, её мужа и сына направили в суд. Их обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн, передаёт УНН со ссылкой на НАБУ и САП.
Детали
НАБУ и САП направили в суд производство по обвинению бывшей главы Хмельницкой МСЭК — экс-депутатки Хмельницкого областного совета — её мужа и сына.
По версии следствия, руководительница КУЗОЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", которая также была депутаткой областного совета, в 2020–2024 годах незаконно обогатилась примерно на 160 млн грн, привлекая к схеме своего мужа и сына.
Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего при содействии мужа вывезла их за границу и разместила на счетах в иностранных банках.
Досудебное расследование начало ГБР. В октябре 2024 года дело передали в НАБУ по подследственности.
Квалификация: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Дополнение
4 октября 2024 года должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и её сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили в незаконном обогащении на миллионы гривен.
В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутатки областного совета выявили серьёзные нарушения на сумму свыше 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.
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