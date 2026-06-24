ГБР сообщило о подозрении родственнице бывшей главы Хмельницкой МСЭК

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшей начальнице одного из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины за внесение недостоверных сведений в декларацию, которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК, которую в свою очередь подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о родственнице Татьяны Крупы - бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшей начальнице одного из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Хмельницкий), которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК. Ей инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года чиновница открыла банковский счет в Австрии и перевела на него более 540 тыс. долларов США двумя платежами.

Однако при подаче ежегодной декларации за 2023 год она не указала ни наличие счета в иностранном банке, ни средства, которые на нем хранились.

По данным следствия, общая сумма незадекларированных активов составляет более 19,5 млн гривен.

В настоящее время сотрудники ГБР проверяют происхождение этих средств, а также возможную причастность фигурантки к другим противоправным схемам. На сегодня женщина уже не занимает должность в системе Министерства юстиции Украины. Бывшей чиновнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним

4 октября 2024 года чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили в незаконном обогащении на миллионы гривен.

В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутатки областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.

А 4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года.

Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязательств в случае его внесения.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.