За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Крупу не внесли заставу

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 1442 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 12851 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 16517 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 15500 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 22552 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 17992 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44238 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 88137 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 73999 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83514 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 24535 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 51668 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений05:17 • 15973 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 21928 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 14649 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 1440 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 5834 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 12849 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 16516 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 88137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 57861 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 53276 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 50515 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119415 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74512 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Крупу не внесли заставу

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Вона залишається під вартою, рішення суду не змінилося.

За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Крупу не внесли заставу

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи внесли заставу за колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, Чемерис відповіла: "Ні".

Доповнення

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень склала більше 34,8 мільйонів гривень.

31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави для ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.

4 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року із заставою 112 млн грн.

ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй було визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн та покладено низку обов'язків у разі її внесення.

4 вересня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для ексголови Медико-соціальної експертизи Хмельницької області Тетяни Крупи у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Харківська область
Вищий антикорупційний суд України