За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Крупу не внесли заставу
Київ • УНН
За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Вона залишається під вартою, рішення суду не змінилося.
За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн гривень. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи внесли заставу за колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, Чемерис відповіла: "Ні".
Доповнення
4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.
У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень склала більше 34,8 мільйонів гривень.
31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави для ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.
4 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року із заставою 112 млн грн.
ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй було визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн та покладено низку обов'язків у разі її внесення.
4 вересня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для ексголови Медико-соціальної експертизи Хмельницької області Тетяни Крупи у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.