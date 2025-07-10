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ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі до вересня

Київ • УНН

 • 422 перегляди

ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн та покладено низку обов'язків у разі її внесення.

ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі до вересня

Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, пише УНН.

Деталі

Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн.

У випадку внесення застави на підозрювану покладаються такі обов’язки:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
    • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
      • утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
        • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
          • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

            Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

            Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

            Нагадаємо

            4 жовтня 2024 року стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

            У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК, Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень складає більше 34,8 мільйонів гривень.

            31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.

            4 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року із заставою 112 млн грн.

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            СуспільствоКримінал та НП
            Національне антикорупційне бюро України
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