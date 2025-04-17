Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа не задекларувала 34 мільйони гривень та приховала криптовалюту - НАЗК

У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК, Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень складає більше 34,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє НАЗК, пише УНН.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка є також головною лікаркою комунального закладу охорони здоров’я "Хмельницький обласний центр медико-санітарної експертизи - зазначають в НАЗК.

Під час перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 16,5 млн грн. Зокрема, Крупа та її чоловік вивезли за кордон понад 38 млн грн у різних валютах, але походження 16,4 млн грн з цієї суми не було підтверджено документально. Ці кошти не були вказані в декларації, що є порушенням закону.

"Під час повторної перевірки декларації за 2023 рік, яку розпочато за нововиявленими обставинами, встановлено, що декларантка не зазначила відомості про грошові активи у розмірі 18 млн грн, право на вимогу яких має чоловік, відомості про які їй не могли бути не відомі",- повідомляє відомство.

Джерела цих коштів також не були підтверджені, і вони були вилучені під час досудового розслідування.

Загалом, повідомляється, що за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 18,3 млн грн.

Крім того, під час перевірки було виявлено, що подружжя Крупи приховувало від декларування криптовалюту, яка належить її чоловіку

"Обґрунтовані висновки направлені до Національного антикорупційного бюро України", - заявили в НАЗК.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

Пізніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою.

21 березня Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 травня тримання під вартою ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі та зменшив для неї заставу з 260 млн грн до 230 млн грн.

А вже 31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.