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Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа не задекларировала 34 миллиона гривен и скрыла криптовалюту – НАПК

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

НАПК выявило в декларациях Татьяны Крупы нарушения на более 34,8 млн грн, недекларирование криптовалюты. Также выявлены факты вывоза за границу значительных сумм без подтверждения происхождения средств.

Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа не задекларировала 34 миллиона гривен и скрыла криптовалюту – НАПК

В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-председателя областной МСЭК, Татьяны Крупы выявили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен. Об этом сообщает НАПК, пишет УНН.

Детали 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения на более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является также главной врачом коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы

- отмечают в НАПК.

Во время проверки декларации за 2022 год НАПК установило признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 16,5 млн грн. В частности, Крупа и ее муж вывезли за границу более 38 млн грн в разных валютах, но происхождение 16,4 млн грн из этой суммы не было подтверждено документально. Эти средства не были указаны в декларации, что является нарушением закона.

"Во время повторной проверки декларации за 2023 год, которая начата по вновь открывшимся обстоятельствам, установлено, что декларантка не указала сведения о денежных активах в размере 18 млн грн, право на требование которых имеет муж, сведения о которых ей не могли быть не известны",- сообщает ведомство.

Источники этих средств также не были подтверждены, и они были изъяты во время досудебного расследования.

В общем, сообщается, что за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более 18,3 млн грн. 

Кроме того, во время проверки было выявлено, что супруги Крупы скрывали от декларирования криптовалюту, которая принадлежит ее мужу

"Обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявили в НАПК.

Напомним 

4 октября 2024 года стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей. 

21 марта Высший антикоррупционный суд продлил до 18 мая содержание под стражей экс-главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе и уменьшил для нее залог с 260 млн грн до 230 млн грн.

А уже 31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-председателя Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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