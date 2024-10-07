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Керівницю Хмельницького МСЕК помістили під варту з альтернативою застави у 500 млн гривень

Керівницю Хмельницького МСЕК помістили під варту з альтернативою застави у 500 млн гривень

Київ • УНН

 • 11935 перегляди

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо від джерел УНН, йдеться про керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. 

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн

- йдеться у повідомленні ОГП. 

Зазначається, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Нагадаємо

4 жовтня стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

5 жовтня правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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