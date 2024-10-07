Руководительницу Хмельницкого МСЭК поместили под стражу с альтернативой залога в 500 млн гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно от источников УНН, речь идет о руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе.

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн - говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

Напомним

4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.