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Керівницю МСЕК з Хмельниччини затримали і повідомили про підозру

Керівницю МСЕК з Хмельниччини затримали і повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 20448 перегляди

У керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи виявлено майже 6 млн доларів готівкою. Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, санкція передбачає до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, передає УНН із посиланням на ДБР.

"... керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.

Контекст

3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларацій осіби, уповноваженої на виконання функцій держави.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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