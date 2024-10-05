Руководительницу МСЭК из Хмельницкой области задержали и сообщили о подозрении

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Во время обысков у нее и ее родственников нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах, передает УНН со ссылкой на ГБР.

«... руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Контекст

3 и 4 октября 2024 года правоохранители в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновницы и ее близких родственников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновницы и ее родственников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновницы и отмывание ею денег через различные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновницы принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов США.

Все эти состояния она не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.