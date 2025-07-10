ВАКС продлил содержание под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы до сентября

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
09:06 • 2273 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
05:46 • 11179 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 36123 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 19486 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 47744 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 138587 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 77546 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83238 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109503 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60686 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
4м/с
54%
742мм
Популярные новости
США возобновили поставки оружия Украине - АР10 июля, 00:09 • 30559 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек10 июля, 01:26 • 19448 просмотра
Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10 июля, 01:55 • 3169 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 17917 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров06:16 • 6516 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 36123 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 55496 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 61719 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 68343 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 138588 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 134959 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 264818 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 444582 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 273804 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 382561 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

ВАКС продлил содержание под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы до сентября

Киев • УНН

 • 173 просмотра

ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.

ВАКС продлил содержание под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы до сентября

Сегодня, 10 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей до 07 сентября 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, пишет УНН.

Детали

Подозреваемой определен залог в размере 56 018 000 грн.

В случае внесения залога на подозреваемую возлагаются следующие обязанности:

  • прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду;
    • не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;
      • воздерживаться от общения с работниками КЗОЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы» и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КЗОЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы» по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;
        • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
          • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

            Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

            В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

            Напомним

            4 октября 2024 года стало известно, что должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были разоблачены на незаконном обогащении на миллионы долларов.

            В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы были обнаружены серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.

            31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.

            4 июня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            ОбществоКриминал и ЧП
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Харьков
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9