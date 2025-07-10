ВАКС продлил содержание под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы до сентября

Сегодня, 10 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей до 07 сентября 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, пишет УНН.

Детали

Подозреваемой определен залог в размере 56 018 000 грн.

В случае внесения залога на подозреваемую возлагаются следующие обязанности:

прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду;

не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с работниками КЗОЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы» и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КЗОЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы» по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним

4 октября 2024 года стало известно, что должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были разоблачены на незаконном обогащении на миллионы долларов.

В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы были обнаружены серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.

31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.

4 июня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.