Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі: вона перебуватиме під вартою до 13 липня
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року із заставою 112 млн грн.
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року з можливістю внесення 112 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає УНН.
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"Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.05.2025 року залишити без змін", - сказав суддя.
Ухвала ВАКС від 15 травня, Тетяна Крупа перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року з можливістю внесення 112 мільйонів гривень застави.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо
4 жовтня 2024 року стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.
У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК, Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень складає більше 34,8 мільйонів гривень.
31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.