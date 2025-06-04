Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе: она будет находиться под стражей до 13 июля
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей бывшую главную врачу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с возможностью внесения 112 миллионов гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает УНН.
Детали
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.05.2025 года оставить без изменений", - сказал судья.
Определение ВАКС от 15 мая, Татьяна Крупа будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с возможностью внесения 112 миллионов гривен залога.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Напомним
4 октября 2024 года стало известно, что чиновница МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были уличены в незаконном обогащении на миллионы долларов.
В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы обнаружили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.
31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.