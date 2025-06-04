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Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе: она будет находиться под стражей до 13 июля

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с залогом 112 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Татьяне Крупе: она будет находиться под стражей до 13 июля

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей бывшую главную врачу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Она будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с возможностью внесения 112 миллионов гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает УНН.

Детали

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.05.2025 года оставить без изменений", - сказал судья.

Определение ВАКС от 15 мая, Татьяна Крупа будет находиться под стражей до 13 июля 2025 года с возможностью внесения 112 миллионов гривен залога.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним

4 октября 2024 года стало известно, что чиновница МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были уличены в незаконном обогащении на миллионы долларов.

В декларациях депутата Хмельницкого областного совета и экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы обнаружили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.

31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
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