ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, призначивши заставу у розмірі 20 млн грн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Тримання під вартою замінено на заставу у 20 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для ексголови Медико-соціальної експертизи Хмельницької області Тетяни Крупи у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на ВАКС.
Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн
У ВАКС також звернули увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців. Це стосується кримінальних проваджень щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців. Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 04.11.2025 включно виконувати обов’язки
Нагадаємо
4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.
У деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради та ексголови обласної МСЕК Тетяни Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень склала більше 34,8 мільйонів гривень.
31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави для ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.
4 червня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року із заставою 112 млн грн.
ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй було визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн та покладено низку обов'язків у разі її внесення.