Ексклюзив
12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів" Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою
4 грудня, 03:50
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя
4 грудня, 05:23
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
06:30
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу
07:55
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
08:53
Публікації
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
06:30
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:24
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
3 грудня, 11:34
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
3 грудня, 06:30
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Україна
Європа
Китай
Франція
Донецька область
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
3 грудня, 09:06
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
БМ-21 «Град»
Financial Times

Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Лікарка-дерматологиня Яна Китаєва розповіла про правильний догляд за шкірою обличчя в холодний сезон, наголосивши на важливості делікатного очищення, інтенсивного зволоження та захисту. Вона також розкрила типові помилки та підкреслила необхідність використання SPF навіть взимку.

Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень

Взимку шкіра переживає справжній стрес: мороз, вітер і сухе повітря в приміщеннях швидко руйнують її захисний бар’єр. Про те, як правильно доглядати за шкірою обличчям у холодний сезон, яких помилок уникати та які засоби справді працюють - розповіла УНН лікарка-дерматологиня Яна Китаєва.

Деталі

Взимку шкіра потребує делікатнішого та більш насиченого догляду, бо низькі температури та перепади вологості швидко виснажують її. Ослаблений бар’єр – це прямий шлях до сухості, почервонінь та лущення, каже експертка. Саме тому варто вчасно адаптувати свою б’юті-рутину.

Зимовий догляд за шкірою: чи потрібне зволоження та яким має бути захист шкіри

"Основа зимового догляду – делікатне очищення, інтенсивне зволоження, живлення та захист. Креми з керамідами, скваленом, а також сироватки з гіалуроновою кислотою й ніацинамідом допомагають утримувати вологу та відновлювати бар’єр", - пояснює дерматологиня.

Не менш важливим взимку є захисний крем від сонця, хоча попри сніг та хмарність багато хто про нього забуває. Ультрафіолет активний навіть у холодну пору року, а його дія накопичується. Тож SPF – це не сезонна, а щоденна потреба.

"Так, SPF потрібен і взимку. Хоч сонця менше, але ультрафіолет - UVA - присутній цілий рік. Особливо, коли є сніг – він відбиває промені та підсилює їхній вплив. SPF 30 – оптимальний для щоденного використання", – зазначає фахівчиня.

Водночас зимовий догляд часто псують типові помилки, які легко виправити. Зокрема, це неправильний вибір засобів для обличчя чи надмірна ретельність. У підсумку шкіра може стати більш подразненою.

Також, ключовий у догляді за шкірою у холодну пору - вибір зимового крему. Правильно підібраний склад може повністю змінити стан обличчя в холодний сезон.

Зимовий крем має бути щільнішим і містити: кераміди, сквален, олії, гіалуронову кислоту, гліцерин, ніацинамід та пантенол. 

"Ці компоненти живлять, утримують вологу й зміцнюють бар’єр", – пояснює експертка.

Окремої уваги потребують різкі температурні перепади, які сильно шкодять чутливій шкірі. Яна Китаєва пояснила, що правильна підготовка перед виходом на вулицю та коректний догляд удома здатні суттєво мінімізувати шкоду.

"Захисний крем варто наносити за 20-30 хвилин до виходу. У догляді потрібна комбінація зволоження, живлення та бар’єрних компонентів. У приміщенні – зволожувач повітря, на вулиці – шарф, капюшон, бальзам для губ. А для чутливої шкіри – кераміди, пантенол, центелла та уникання температурних контрастів", – рекомендує фахівчиня.

Головні помилки догляду зі шкірою у зимовий період

"Найпоширеніші помилки: агресивне очищення, не використання SPF, легкі літні креми взимку, занадто гаряча вода під час вмивання, надмірне використання кислот або пілінгів, а також вихід на мороз одразу після нанесення водянистих засобів", – наголошує Яна Китаєва.

Зимою також змінюється підхід до салонних процедур, адже знижується сонячна активність. Однак, важливо враховувати стан шкіри й не перевантажувати її.

"Взимку проводити серединні пілінги, лазерні процедури та методики проти пігментації безпечніше. Чистки роблять за потребою, а зволожувальні й відновлювальні процедури взимку навіть варто робити частіше", – зазначає експертка.

Дивовижна суперсила аксолотлів допоможе створити революційний супергель для регенерації шкіри
01.01.25, 01:15

Алла Кіосак

Здоров'я Лайфхаки Публікації