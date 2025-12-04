Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень

Взимку шкіра переживає справжній стрес: мороз, вітер і сухе повітря в приміщеннях швидко руйнують її захисний бар’єр. Про те, як правильно доглядати за шкірою обличчям у холодний сезон, яких помилок уникати та які засоби справді працюють - розповіла УНН лікарка-дерматологиня Яна Китаєва.

Взимку шкіра потребує делікатнішого та більш насиченого догляду, бо низькі температури та перепади вологості швидко виснажують її. Ослаблений бар’єр – це прямий шлях до сухості, почервонінь та лущення, каже експертка. Саме тому варто вчасно адаптувати свою б’юті-рутину.

Зимовий догляд за шкірою: чи потрібне зволоження та яким має бути захист шкіри

"Основа зимового догляду – делікатне очищення, інтенсивне зволоження, живлення та захист. Креми з керамідами, скваленом, а також сироватки з гіалуроновою кислотою й ніацинамідом допомагають утримувати вологу та відновлювати бар’єр", - пояснює дерматологиня.

Не менш важливим взимку є захисний крем від сонця, хоча попри сніг та хмарність багато хто про нього забуває. Ультрафіолет активний навіть у холодну пору року, а його дія накопичується. Тож SPF – це не сезонна, а щоденна потреба.

"Так, SPF потрібен і взимку. Хоч сонця менше, але ультрафіолет - UVA - присутній цілий рік. Особливо, коли є сніг – він відбиває промені та підсилює їхній вплив. SPF 30 – оптимальний для щоденного використання", – зазначає фахівчиня.

Водночас зимовий догляд часто псують типові помилки, які легко виправити. Зокрема, це неправильний вибір засобів для обличчя чи надмірна ретельність. У підсумку шкіра може стати більш подразненою.

Також, ключовий у догляді за шкірою у холодну пору - вибір зимового крему. Правильно підібраний склад може повністю змінити стан обличчя в холодний сезон.

Зимовий крем має бути щільнішим і містити: кераміди, сквален, олії, гіалуронову кислоту, гліцерин, ніацинамід та пантенол.

"Ці компоненти живлять, утримують вологу й зміцнюють бар’єр", – пояснює експертка.

Окремої уваги потребують різкі температурні перепади, які сильно шкодять чутливій шкірі. Яна Китаєва пояснила, що правильна підготовка перед виходом на вулицю та коректний догляд удома здатні суттєво мінімізувати шкоду.

"Захисний крем варто наносити за 20-30 хвилин до виходу. У догляді потрібна комбінація зволоження, живлення та бар’єрних компонентів. У приміщенні – зволожувач повітря, на вулиці – шарф, капюшон, бальзам для губ. А для чутливої шкіри – кераміди, пантенол, центелла та уникання температурних контрастів", – рекомендує фахівчиня.

Головні помилки догляду зі шкірою у зимовий період

"Найпоширеніші помилки: агресивне очищення, не використання SPF, легкі літні креми взимку, занадто гаряча вода під час вмивання, надмірне використання кислот або пілінгів, а також вихід на мороз одразу після нанесення водянистих засобів", – наголошує Яна Китаєва.

Зимою також змінюється підхід до салонних процедур, адже знижується сонячна активність. Однак, важливо враховувати стан шкіри й не перевантажувати її.

"Взимку проводити серединні пілінги, лазерні процедури та методики проти пігментації безпечніше. Чистки роблять за потребою, а зволожувальні й відновлювальні процедури взимку навіть варто робити частіше", – зазначає експертка.

