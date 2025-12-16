Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО

США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що вона отримала б як частина НАТО, заявили в понеділок американські чиновники. Ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою обіцянкою безпеки, яку адміністрація Трампа висунула Україні, але вона супроводжується неявним ультиматумом: прийміть її зараз, або наступна ітерація не буде такою щедрою, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Пропозиція так званих гарантій, подібних до статті 5, з'явилася на тлі марафонських переговорів між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, зятем і радником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та українськими та європейськими чиновниками в Берліні, на тлі того, як Вашингтон намагається змусити Київ прийняти умови для завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський та багато європейських лідерів неохоче досягають угоди без чітких гарантій безпеки США, побоюючись, що росія через певний час знову нападе.

Ця остання пропозиція США, схоже, є спробою заспокоїти ці побоювання, а також підштовхнути Зеленського до швидких дій.

Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді, справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Ці гарантії не будуть на столі вічно. Ці гарантії вже зараз на столі, якщо буде досягнуто позитивного висновку - сказав високопоставлений чиновник США.

Пізніше в понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами телефоном. Трамп також сказав, що розмовляв з главою кремля володимиром путіним, але не сказав, коли.

"Я думаю, що зараз ми ближчі, ніж будь-коли, і ми побачимо, що можемо зробити", – сказав Трамп журналістам у Білому домі. На запитання, чи має пропозиція щодо гарантій безпеки часові обмеження, він відповів, що "часові обмеження – це коли ми зможемо це зробити".

Обговорення на вихідних в основному зосереджувалися на деталізації гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні, але вони також включали територію та інші питання. До Віткоффа та Кушнера приєднався генерал Алексус Гринкевич, голова Європейського командування США, а також головнокомандувач НАТО.

США очікують, що росія прийме таку домовленість у остаточній угоді, а також дозволить Україні вступити до Європейського Союзу. Це, як пише видання, "може виявитися надто оптимістичною оцінкою, враховуючи відмову кремля поступитися в мирних переговорах". І москва ще не висловила свою думку щодо жодної з нових угод, які розробляються в Європі протягом останніх кількох днів.

"Ми вважаємо, що росіяни в остаточній угоді приймуть усі ці речі, які дозволяють створити сильну та вільну Україну. росія в остаточній угоді заявила, що вони відкриті для вступу України до ЄС", - сказав другий американський чиновник.

росія готова прийняти вступ України до ЄС в рамках мирної угоди – джерела США

Незрозуміло, коли і як адміністрація Трампа надасть нові деталі москві. росія очікує, що американська сторона повідомить її про переговори, сказав речник кремля дмитро пєсков. Він додав, що путін "відкритий до миру, до серйозного миру та серйозних рішень. Він абсолютно не схильний до жодних хитрощів, спрямованих на те, щоб виграти час".

кремль заявив у понеділок, що очікує на оновлену інформацію від американської сторони щодо переговорів у Берліні.

На запитання, чи можуть переговори завершитися до Різдва, пєсков відповів, що спроби передбачити потенційні терміни укладення мирної угоди – це "невдячне завдання".

Другий американський чиновник сказав, що українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на жорсткіші гарантії безпеки та забезпечити їхню ратифікацію Конгресом, щоб вони діяли і після його президентства.

Американська сторона також високо оцінила своїх європейських колег, які місяцями хвилювалися, що команда Трампа змусить Україну погодитися на несприятливі умови. Європейські чиновники також звучали оптимістично.

"Правові та матеріальні гарантії безпеки, які США виклали на стіл переговорів тут, у Берліні, є вражаючими", - сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції після переговорів у понеділок.

Мерц разом зі своїми колегами з Данії, Фінляндії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Великої Британії, Швеції та ЄС опублікував заяву, у якій вітає "значний прогрес" у зусиллях США та зобов'язується допомогти Україні припинити війну та стримати російську агресію, зокрема через багатонаціональні сили для України під керівництвом Європи, які підтримуються США.

"Минулого тижня Зеленський визнав, що Україна не прагнутиме членства в НАТО, умови, якої неодноразово домагалася росія", пише видання.

Трамп, який пропустив зустрічі цього тижня в Берліні, але двічі був проінформований Віткоффом та Кушнером, як зазначається, "планував у понеділок зателефонувати на вечерю для присутніх глав держав, міністрів закордонних справ та представників служб безпеки", про що повідомили американські чиновники.

"Він дуже задоволений тим, де [справи] є", - сказав перший чиновник США.

Віткофф і Кушнер також прагнули звузити суперечки між Україною та росією щодо того, яку територію москва контролюватиме в остаточній угоді. росія досі наполягала на контролі над східним регіоном України Донбасом, навіть над тими частинами, які москва ще не захопила.

Один з американських чиновників заявив, що переговори зосередилися на багатьох конкретних територіальних питаннях, заявивши, що існує пропозиція, яка знаходиться в розробці, але ще не остаточно узгоджена, щодо того, щоб росія та Україна розділили контроль над Запорізькою атомною електростанцією, при цьому кожна країна мала б доступ до половини енергії, що виробляється станцією.

Але американські чиновники здебільшого уникали подробиць щодо того, як вони мають намір подолати інші розбіжності в територіальних суперечках. Вони сказали, що залишили Зеленському "ідеї, що спонукають до роздумів" щодо того, як це зробити.

Після того, як Зеленський відповість на пропозиції, Віткофф і Кушнер обговорять це питання з росією, пише видання.

"Ми дуже задоволені досягнутим прогресом, зокрема щодо територій", - сказав перший чиновник.

Далі США скликають робочі групи, ймовірно, цими вихідними в Маямі, де військові чиновники ретельно вивчатимуть карти, щоб вирішити решту територіальних питань.

"Ми вважаємо, що ми, ймовірно, вирішили… 90 відсотків питань між Україною та росією, але є ще деякі речі, які потрібно вирішити", - сказав перший чиновник США.

