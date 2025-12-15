Наступний раунд переговорів між Україною й США може бути в Маямі - Axios

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 6314 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 27602 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 29035 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 23918 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 22519 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 36335 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 22268 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22188 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22395 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22836 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior DesignPhoto15 грудня, 13:13 • 4146 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto15 грудня, 13:18 • 20372 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 32869 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ15 грудня, 14:19 • 9836 перегляди
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську17:53 • 4730 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 36343 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 32889 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 41457 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 89648 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 107394 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 27836 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 44898 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 45821 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 49992 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 84777 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Forbes
The Guardian
Соціальна мережа

Наступний раунд переговорів між Україною й США може бути в Маямі - Axios

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.

Наступний раунд переговорів між Україною й США може бути в Маямі - Axios

Наступний раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в США, ймовірно, у Маямі. Про це інформує видання Axios з посиланням на американського посадовця, передає УНН.

Деталі

Неназваний американський чиновник повідомив, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові експерти, які вивчатимуть карти.

Зазначається, що два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими представниками принесли помітний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але залишили відкритими питання територіальних поступок.

За словами посадовця США, українські та європейські учасники були здивовані масштабом запропонованих американцями гарантій безпеки та припускали, що росія на це погодиться.

Президент Трамп вважає, що він зможе переконати росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО

- сказав посадовець.

Він підтвердив, що гарантії безпеки "повинні бути схвалені Сенатом", але не сказав, чи буде адміністрація домагатися укладення офіційного договору.

Суть пропозиції США полягає в тому, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки, прискорити її шлях до ЄС та виділити мільярди на відновлення, але в обмін очікуються територіальні поступки на користь росії.

Трамп про мир в Україні після переговорів у Берліні: "Сьогодні він став ближчим, ніж будь-коли раніше"15.12.25, 21:31 • 1632 перегляди

Американський чиновник пояснив, що мета - запропонувати максимально вигідний пакет, щоб потім повернутися до росії з пропозицією, яка дозволить закрити це питання.

Водночас у Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, тоді як росія відмовиться від угоди та вимагатиме більшого.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 17:56 • 2250 переглядiв

Нагадаємо

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Зеленський про переговори із США у Берліні: позиції щодо території поки різні15.12.25, 18:18 • 2490 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сенат Сполучених Штатів Америки
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна