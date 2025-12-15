Наступний раунд переговорів між Україною й США може бути в Маямі - Axios
Наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.
Наступний раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в США, ймовірно, у Маямі. Про це інформує видання Axios з посиланням на американського посадовця, передає УНН.
Деталі
Неназваний американський чиновник повідомив, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові експерти, які вивчатимуть карти.
Зазначається, що два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими представниками принесли помітний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але залишили відкритими питання територіальних поступок.
За словами посадовця США, українські та європейські учасники були здивовані масштабом запропонованих американцями гарантій безпеки та припускали, що росія на це погодиться.
Президент Трамп вважає, що він зможе переконати росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО
Він підтвердив, що гарантії безпеки "повинні бути схвалені Сенатом", але не сказав, чи буде адміністрація домагатися укладення офіційного договору.
Суть пропозиції США полягає в тому, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки, прискорити її шлях до ЄС та виділити мільярди на відновлення, але в обмін очікуються територіальні поступки на користь росії.
Американський чиновник пояснив, що мета - запропонувати максимально вигідний пакет, щоб потім повернутися до росії з пропозицією, яка дозволить закрити це питання.
Водночас у Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, тоді як росія відмовиться від угоди та вимагатиме більшого.
Нагадаємо
Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.
