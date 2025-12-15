Трамп про мир в Україні після переговорів у Берліні: "Сьогодні він став ближчим, ніж будь-коли раніше"
Київ • УНН
Трамп позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив результати нещодавніх переговорів із європейськими лідерами у Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це Трамп заявив під час зустрічі з американськими військовими у Білому домі, пише УНН.
Деталі
Трамп заявив, що перемовини були "надзвичайно продуктивними".
Ми провели надзвичайно продуктивну бесіду з європейськими лідерами про мир в Україні. Здається, все йде в правильному напрямку. Мир в Україні сьогодні став ближчим, ніж будь-коли раніше
Ця заява підтверджує оптимізм, висловлений у спільній заяві європейських лідерів за підсумками Берлінських переговорів, які наразі продовжуються.
Водночас Трамп зазначив: "На даний момент росія хоче покласти цьому край. Проблема в тому, що всі вони хочуть покласти цьому край, а потім раптом не хочуть".
