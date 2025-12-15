$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 22824 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 25573 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 21223 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 20444 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 33346 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 21398 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21797 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22102 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22590 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Трамп про мир в Україні після переговорів у Берліні: "Сьогодні він став ближчим, ніж будь-коли раніше"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Трамп позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Трамп про мир в Україні після переговорів у Берліні: "Сьогодні він став ближчим, ніж будь-коли раніше"

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив результати нещодавніх переговорів із європейськими лідерами у Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це Трамп заявив під час зустрічі з американськими військовими у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що перемовини були "надзвичайно продуктивними".

Ми провели надзвичайно продуктивну бесіду з європейськими лідерами про мир в Україні. Здається, все йде в правильному напрямку. Мир в Україні сьогодні став ближчим, ніж будь-коли раніше 

– сказав президент Трамп.

Ця заява підтверджує оптимізм, висловлений у спільній заяві європейських лідерів за підсумками Берлінських переговорів, які наразі продовжуються.

Водночас Трамп зазначив: "На даний момент росія хоче покласти цьому край. Проблема в тому, що всі вони хочуть покласти цьому край, а потім раптом не хочуть".

Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС15.12.25, 21:26 • 3222 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білий дім
Європейський Союз
Україна
Берлін