19:26 • 4546 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 25076 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 27451 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 22647 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 21535 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 35047 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21873 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22021 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22262 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22730 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Трамп о мире в Украине после переговоров в Берлине: «Сегодня он стал ближе, чем когда-либо прежде»

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Трамп положительно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Он заявил, что мир в Украине «стал ближе, чем когда-либо прежде».

Трамп о мире в Украине после переговоров в Берлине: «Сегодня он стал ближе, чем когда-либо прежде»

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил результаты недавних переговоров с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Трамп заявил во время встречи с американскими военными в Белом доме, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что переговоры были "чрезвычайно продуктивными".

Мы провели чрезвычайно продуктивную беседу с европейскими лидерами о мире в Украине. Кажется, все идет в правильном направлении. Мир в Украине сегодня стал ближе, чем когда-либо раньше 

– сказал президент Трамп.

Это заявление подтверждает оптимизм, выраженный в совместном заявлении европейских лидеров по итогам Берлинских переговоров, которые сейчас продолжаются.

В то же время Трамп отметил: "На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не хотят".

Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
Европейский Союз
Украина
Берлин