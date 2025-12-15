Трамп о мире в Украине после переговоров в Берлине: «Сегодня он стал ближе, чем когда-либо прежде»

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил результаты недавних переговоров с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Трамп заявил во время встречи с американскими военными в Белом доме, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что переговоры были "чрезвычайно продуктивными".

Мы провели чрезвычайно продуктивную беседу с европейскими лидерами о мире в Украине. Кажется, все идет в правильном направлении. Мир в Украине сегодня стал ближе, чем когда-либо раньше – сказал президент Трамп.

Это заявление подтверждает оптимизм, выраженный в совместном заявлении европейских лидеров по итогам Берлинских переговоров, которые сейчас продолжаются.

В то же время Трамп отметил: "На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не хотят".

