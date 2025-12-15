$42.190.08
Рубрики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В ходе Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС

Европейские лидеры, участвующие в Берлинских переговорах, приветствовали «значительный прогресс» в мирных усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению «справедливого и прочного мира в Украине». Согласно заявлению правительства Германии, стороны согласились сотрудничать с Трампом и Зеленским для достижения мира с сохранением суверенитета Украины и европейской безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на европейские СМИ.

Детали

В заявлении отмечается, что лидеры стремятся «обеспечить надежные гарантии безопасности» и меры для поддержки экономического восстановления Украины. Среди конкретных идей:

  • Многонациональные силы под руководством Европы: эти силы будут привлечены к «помощи в восстановлении украинских вооруженных сил, обеспечении безопасности украинского неба и поддержании более безопасного моря», действуя «внутри Украины».
    • Гарантии безопасности: лидеры призывают к «юридически обязывающему обязательству» по использованию вооруженных, разведывательных, экономических и дипломатических средств в случае будущего вооруженного нападения на Украину.
      • Поддержка ЕС: они решительно поддерживают вступление Украины в ЕС и призывают «инвестировать в будущее процветание Украины».

        Документ содержит критически важное предостережение: «международные границы не должны изменяться силой». Любые решения по этому вопросу должны приниматься народом Украины и только после «обеспечения надежных гарантий безопасности».

        Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ15.12.25, 20:00 • 1458 просмотров

        В заявлении также отмечается, что «ничего не согласовано, пока не согласовано все» и что все стороны должны интенсивно работать над поиском решения. Лидеры призвали Россию «продемонстрировать готовность работать над достижением прочного мира» и согласились «продолжать усиливать давление» на Москву.

        Лидеры собрались в Берлине для обсуждения мирного плана для Украины15.12.25, 21:03 • 706 просмотров

        Степан Гафтко

