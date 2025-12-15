Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Київ • УНН
Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.
Європейські лідери, які беруть участь у Берлінських переговорах, привітали "значний прогрес" у мирних зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення "справедливого та тривалого миру в Україні". Згідно із заявою уряду Німеччини, сторони погодилися співпрацювати з Трампом і Зеленським для досягнення миру зі збереженням суверенітету України та європейської безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на європейські ЗМІ.
Деталі
У заяві наголошується, що лідери прагнуть "забезпечити надійні гарантії безпеки" та заходи для підтримки економічного відновлення України. Серед конкретних ідей:
- Багатонаціональні сили під керівництвом Європи: ці сили будуть залучені до "допомоги у відновленні українських збройних сил, забезпеченні безпеки українського неба та підтримці безпечнішого моря", діючи "всередині України".
- Гарантії безпеки: лідери закликають до "юридично обов’язкового зобов’язання" щодо використання збройних, розвідувальних, економічних та дипломатичних засобів у разі майбутнього збройного нападу на Україну.
- Підтримка ЄС: вони рішуче підтримують вступ України до ЄС та закликають "інвестувати в майбутнє процвітання України".
Документ містить критично важливе застереження: "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою". Будь-які рішення щодо цього питання мають прийматися народом України і лише після "забезпечення надійних гарантій безпеки".
У заяві також зазначається, що "нічого не узгоджено, поки не узгоджено все" і що всі сторони мають інтенсивно працювати над пошуком рішення. Лідери закликали росію "продемонструвати готовність працювати над досягненням міцного миру" та погодилися "продовжувати посилювати тиск" на москву.
