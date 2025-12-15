$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС

Київ • УНН

 19:26 • 52 перегляди

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС

Європейські лідери, які беруть участь у Берлінських переговорах, привітали "значний прогрес" у мирних зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення "справедливого та тривалого миру в Україні". Згідно із заявою уряду Німеччини, сторони погодилися співпрацювати з Трампом і Зеленським для досягнення миру зі збереженням суверенітету України та європейської безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на європейські ЗМІ.

Деталі

У заяві наголошується, що лідери прагнуть "забезпечити надійні гарантії безпеки" та заходи для підтримки економічного відновлення України. Серед конкретних ідей:

  • Багатонаціональні сили під керівництвом Європи: ці сили будуть залучені до "допомоги у відновленні українських збройних сил, забезпеченні безпеки українського неба та підтримці безпечнішого моря", діючи "всередині України".
    • Гарантії безпеки: лідери закликають до "юридично обов’язкового зобов’язання" щодо використання збройних, розвідувальних, економічних та дипломатичних засобів у разі майбутнього збройного нападу на Україну.
      • Підтримка ЄС: вони рішуче підтримують вступ України до ЄС та закликають "інвестувати в майбутнє процвітання України".

        Документ містить критично важливе застереження: "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою". Будь-які рішення щодо цього питання мають прийматися народом України і лише після "забезпечення надійних гарантій безпеки".

        Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ15.12.25, 20:00 • 1468 переглядiв

        У заяві також зазначається, що "нічого не узгоджено, поки не узгоджено все" і що всі сторони мають інтенсивно працювати над пошуком рішення. Лідери закликали росію "продемонструвати готовність працювати над досягненням міцного миру" та погодилися "продовжувати посилювати тиск" на москву.

        Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України15.12.25, 21:03 • 734 перегляди

        Степан Гафтко

