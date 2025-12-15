$42.190.08
Лидеры собрались в Берлине для обсуждения мирного плана для Украины

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

В Берлине вот-вот начнутся переговоры по мирному плану для Украины. На встрече присутствуют представители США, Италии, Франции и других стран.

Лидеры собрались в Берлине для обсуждения мирного плана для Украины

В Берлине на переговоры по мирному плану для Украины начали прибывать лидеры. На фото, которые публикуют СМИ, можно заметить представителей США, премьера Италии, лидера Франции и других, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание называет берлинскую встречу по Украине решающей и отмечает, что она "вот-вот начнется".

Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным15.12.25, 18:03 • 2442 просмотра

Уже известен и состав участников сегодняшних решающих переговоров ЕС-Украина-США в Берлине, которые проводит представитель Германии Фридрих Мерц:

  • Йонас Гар Штере из Норвегии, Марк Рютте из НАТО, Метте Фредериксен из Дании, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Дик Схоф из Нидерландов и Ульф Кристерссон из Швеции;
    • Александер Стубб из Финляндии, Дональд Туск из Польши, Эммануэль Макрон из Франции, Фридрих Мерц из Германии, Владимир Зеленский из Украины, посланник США Стив Виткофф, зять президента США Джаред Кушнер и Джорджия Мелони из Италии.

      Также ожидается Кир Стармер из Великобритании.

      Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ15.12.25, 20:00 • 1588 просмотров

      Антонина Туманова

