Лидеры собрались в Берлине для обсуждения мирного плана для Украины
Киев • УНН
В Берлине вот-вот начнутся переговоры по мирному плану для Украины. На встрече присутствуют представители США, Италии, Франции и других стран.
В Берлине на переговоры по мирному плану для Украины начали прибывать лидеры. На фото, которые публикуют СМИ, можно заметить представителей США, премьера Италии, лидера Франции и других, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Издание называет берлинскую встречу по Украине решающей и отмечает, что она "вот-вот начнется".
Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным15.12.25, 18:03 • 2442 просмотра
Уже известен и состав участников сегодняшних решающих переговоров ЕС-Украина-США в Берлине, которые проводит представитель Германии Фридрих Мерц:
- Йонас Гар Штере из Норвегии, Марк Рютте из НАТО, Метте Фредериксен из Дании, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Дик Схоф из Нидерландов и Ульф Кристерссон из Швеции;
- Александер Стубб из Финляндии, Дональд Туск из Польши, Эммануэль Макрон из Франции, Фридрих Мерц из Германии, Владимир Зеленский из Украины, посланник США Стив Виткофф, зять президента США Джаред Кушнер и Джорджия Мелони из Италии.
Также ожидается Кир Стармер из Великобритании.
Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ15.12.25, 20:00 • 1588 просмотров