Правительство утвердило назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом. Она займет должность 1 февраля 2026 года.
Кабмин утвердил решение Наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена о назначении Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом в Украине. Об этом сообщает Совет бизнес-омбудсмена, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что Анка Фельдгузен вступит в новую должность в Киеве 1 февраля 2026 года.
Анка Фельдгузен — немецкий дипломат с опытом работы в Федеральном министерстве иностранных дел Германии более 30 лет.
Она возглавляла посольство Германии в Украине в 2019–2023 годах, в частности, осуществляла управление посольством во время эвакуации и реструктуризации дипломатической миссии после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
В 2010–2015 годах она была заместителем главы Миссии в Киеве, а в 1994–1997 годах руководила отделом прессы и протокола посольства.
В 2016–2019 годах Анка Фельдгузен работала главой департамента в Администрации Федерального президента Германии.
Ранее она возглавляла региональный департамент Восточной Африки, Африканского Рога и Судана в МИД Германии, была заместителем главы Миссии в Гаване, Куба.
Владеет немецким, английским, украинским, французским языками, а также испанским и русским.
Кто возглавил Полтавскую, Черновицкую, Винницкую и Днепропетровскую ОВА: в Офисе Президента опубликовали указы08.01.26, 19:45 • 1274 просмотра