Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Правительство утвердило назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом

Киев • УНН

Кабинет Министров Украины утвердил назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом. Она займет должность 1 февраля 2026 года.

Правительство утвердило назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом

Кабмин утвердил решение Наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена о назначении Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом в Украине. Об этом сообщает Совет бизнес-омбудсмена, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что Анка Фельдгузен вступит в новую должность в Киеве 1 февраля 2026 года.

Анка Фельдгузен — немецкий дипломат с опытом работы в Федеральном министерстве иностранных дел Германии более 30 лет. 

Она возглавляла посольство Германии в Украине в 2019–2023 годах, в частности, осуществляла управление посольством во время эвакуации и реструктуризации дипломатической миссии после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

В 2010–2015 годах она была заместителем главы Миссии в Киеве, а в 1994–1997 годах руководила отделом прессы и протокола посольства.

В 2016–2019 годах Анка Фельдгузен работала главой департамента в Администрации Федерального президента Германии. 

Ранее она возглавляла региональный департамент Восточной Африки, Африканского Рога и Судана в МИД Германии, была заместителем главы Миссии в Гаване, Куба.

Владеет немецким, английским, украинским, французским языками, а также испанским и русским.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Куба
Германия
Украина
Киев