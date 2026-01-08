Кто возглавил Полтавскую, Черновицкую, Винницкую и Днепропетровскую ОВА: в Офисе Президента опубликовали указы
Киев • УНН
Офис Президента обнародовал указы о назначении глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко возглавили соответствующие ОГА.
Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской, передает УНН.
Согласно указам №35-38, Зеленский назначил
- Наталью Заболотную главой Винницкой областной государственной администрации;
- Александра Ганжу главой Днепропетровской областной государственной администрации;
- Виталия Дякивнича главой Полтавской областной государственной администрации;
- Руслана Осипенко главой Черновицкой областной государственной администрации.
Напомним
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской. Их представят в ближайшее время.