Кто возглавил Полтавскую, Черновицкую, Винницкую и Днепропетровскую ОВА: в Офисе Президента опубликовали указы

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Офис Президента обнародовал указы о назначении глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко возглавили соответствующие ОГА.

Кто возглавил Полтавскую, Черновицкую, Винницкую и Днепропетровскую ОВА: в Офисе Президента опубликовали указы

Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской, передает УНН.

Согласно указам №35-38, Зеленский назначил

  • Наталью Заболотную главой Винницкой областной государственной администрации;
    • Александра Ганжу главой Днепропетровской областной государственной администрации;
      • Виталия Дякивнича главой Полтавской областной государственной администрации;
        • Руслана Осипенко главой Черновицкой областной государственной администрации.

          Напомним

          Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской. Их представят в ближайшее время.

          Антонина Туманова

          Политика
          Черновицкая область
          Винницкая область
          Полтавская область
          Днепропетровская область
          Владимир Зеленский