Кто возглавил Полтавскую, Черновицкую, Винницкую и Днепропетровскую ОВА: в Офисе Президента опубликовали указы

Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской, передает УНН.

Согласно указам №35-38, Зеленский назначил

Наталью Заболотную главой Винницкой областной государственной администрации;

Александра Ганжу главой Днепропетровской областной государственной администрации;

Виталия Дякивнича главой Полтавской областной государственной администрации;

Руслана Осипенко главой Черновицкой областной государственной администрации.

