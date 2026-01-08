Хто очолив Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА: в Офісі Президента опублікували укази
Київ • УНН
Офіс Президента оприлюднив укази про призначення голів Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Наталія Заболотна, Олександр Ганжа, Віталій Дяківнич та Руслан Осипенко очолили відповідні ОДА.
Офіс Президента України оприлюднив укази про призначення голів чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської, передає УНН.
Відповідно до указів №35-38, Зеленський призначив
- Наталію Заболотну головою Вінницької обласної державної адміністрації;
- Олександра Ганжу головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Віталія Дяківнича головою Полтавської обласної державної адміністрації;
- Руслана Осипенка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської. Їх пресдтавлять найближчим часом.