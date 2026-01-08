Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою. Вона обійме посаду 1 лютого 2026 року.
Кабмін затвердив рішення Наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена про призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою в Україні. Про це повідомляє Рада бізнес-омбудсмена, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Анка Фельдгузен заступить на нову посаду в Києві 1 лютого 2026 року.
Анка Фельдгузен — німецька дипломатка з досвідом роботи у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини понад 30 років.
Вона очолювала посольство Німеччини в Україні у 2019–2023 роках, зокрема здійснювала управління посольством під час евакуації й реструктуризації дипломатичної місії після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.
У 2010–2015 роках вона була заступницею голови Місії в Києві, а у 1994–1997 роках керувала відділом преси та протоколу посольства.
В 2016–2019 роках Анка Фельдгузен працювала головою департаменту в Адміністрації Федерального президента Німеччини.
Раніше вона очолювала регіональний департамент Східної Африки, Африканського Рогу та Судану у МЗС Німеччини, була заступницею голови Місії в Гавані, Куба.
Володіє німецькою, англійською, українською, французькою мовами, а також іспанською та російською.
