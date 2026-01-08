Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Китай
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою. Вона обійме посаду 1 лютого 2026 року.

Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою

Кабмін затвердив рішення Наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена про призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою в Україні. Про це повідомляє Рада бізнес-омбудсмена, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Анка Фельдгузен заступить на нову посаду в Києві 1 лютого 2026 року.

Анка Фельдгузен — німецька дипломатка з досвідом роботи у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини понад 30 років. 

Вона очолювала посольство Німеччини в Україні у 2019–2023 роках, зокрема здійснювала управління посольством під час евакуації й реструктуризації дипломатичної місії після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

У 2010–2015 роках вона була заступницею голови Місії в Києві, а у 1994–1997 роках керувала відділом преси та протоколу посольства.

В 2016–2019 роках Анка Фельдгузен працювала головою департаменту в Адміністрації Федерального президента Німеччини. 

Раніше вона очолювала регіональний департамент Східної Африки, Африканського Рогу та Судану у МЗС Німеччини, була заступницею голови Місії в Гавані, Куба.

Володіє німецькою, англійською, українською, французькою мовами, а також іспанською та російською.

Хто очолив Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА: в Офісі Президента опублікували укази

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Куба
Німеччина
Україна
Київ