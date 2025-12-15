Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ
Президент США Дональд Трамп присоединится к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно мирного плана. Об этом сообщил американский чиновник, а Зеленский не дал однозначного ответа относительно вероятного разговора.
Президент США Дональд Трамп присоединится в режиме телефонного звонка к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые будут обсуждать мирный план. Об этом Reuters сообщил американский чиновник, передает УНН.
Американский чиновник сообщил, что сегодня вечером на ужине с Президентом Украины Владимиром Зеленским будут обсуждаться следующие шаги в переговорах, а Трамп присоединится к этому с помощью телефонного звонка
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с президентом США, не дал однозначного ответа.
"Может быть", - ответил Зеленский.
