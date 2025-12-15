$42.190.08
15:22 • 14034 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 15719 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 13854 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 14003 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 23600 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 18695 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20076 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21211 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21830 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22417 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент США Дональд Трамп присоединится к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно мирного плана. Об этом сообщил американский чиновник, а Зеленский не дал однозначного ответа относительно вероятного разговора.

Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ

Президент США Дональд Трамп присоединится в режиме телефонного звонка к разговору Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые будут обсуждать мирный план. Об этом Reuters сообщил американский чиновник, передает УНН.

Американский чиновник сообщил, что сегодня вечером на ужине с Президентом Украины Владимиром Зеленским будут обсуждаться следующие шаги в переговорах, а Трамп присоединится к этому с помощью телефонного звонка

- пишет Reuters.

Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ15.12.25, 14:59

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с президентом США, не дал однозначного ответа.

"Может быть", - ответил Зеленский.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56

Антонина Туманова

Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина