12:05 • 4216 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 10663 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 13776 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 15632 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 17764 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 17393 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18325 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24370 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33057 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28882 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Представителей США пригласили на вечерние переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Рютте подтвердили свое участие.

Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ

Представители США также были приглашены на вечерние переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Берлине. Об этом говорится в сообщении спикера немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, заместитель главного спикера комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит переговоры в Берлине этим вечером.

Кроме того, есть подтверждение, что к переговорам присоединится и генеральный секретарь НАТО Рютте.

В понедельник, 15 декабря, генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Берлин, Германия, для участия во встрече лидеров по Украине, которую проводит федеральный канцлер Фридрих Мерц

 - сообщили в пресс-службе НАТО.

Добавим

Как сообщал УНН, переговоры между Украиной и США в Берлине завершились.

The Guardian отмечает, что у Зеленского также насыщенная двусторонняя повестка дня в Берлине, ожидаются дальнейшие встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и спикером Бундестага Юлией Клекнер, прежде чем он посетит заседание Немецко-украинского экономического форума и дальнейшие переговоры и пресс-конференцию с канцлером Фридрихом Мерцем.

После всего этого он еще будет иметь вечерний ужин с европейскими лидерами.

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
Европейская комиссия
НАТО
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Берлин