Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ

Представители США также были приглашены на вечерние переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Берлине. Об этом говорится в сообщении спикера немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, заместитель главного спикера комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит переговоры в Берлине этим вечером.

Кроме того, есть подтверждение, что к переговорам присоединится и генеральный секретарь НАТО Рютте.

В понедельник, 15 декабря, генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Берлин, Германия, для участия во встрече лидеров по Украине, которую проводит федеральный канцлер Фридрих Мерц - сообщили в пресс-службе НАТО.

Добавим

Как сообщал УНН, переговоры между Украиной и США в Берлине завершились.

The Guardian отмечает, что у Зеленского также насыщенная двусторонняя повестка дня в Берлине, ожидаются дальнейшие встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и спикером Бундестага Юлией Клекнер, прежде чем он посетит заседание Немецко-украинского экономического форума и дальнейшие переговоры и пресс-конференцию с канцлером Фридрихом Мерцем.

После всего этого он еще будет иметь вечерний ужин с европейскими лидерами.