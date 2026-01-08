Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили

В Украине снег, гололедица и затрудненное движение на дорогах. За последние два часа удвоилось количество ДТП с начала суток - до 260. Об этом сообщили в ГСЧС и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

В Украине снег, гололедица и затрудненное движение на дорогах. Спасатели ГСЧС в регионах уже помогают гражданам - сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на Ровенщине из-за непогоды на трассе Киев–Чоп вызволяли автомобили из снежных заносов. На Львовщине, в Стрыйском районе, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги.

С начала суток, по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 260 вызовов о ДТП, из которых 43 вызова ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные. По Киеву: 29 вызовов, предварительно, без травмированных - написал Билошицкий.

Буковина

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области показала ситуацию на дорогах и указала: "На автодорогах работает снегоуборочная техника. Настоятельно просим водителей уступать ей в движении и не препятствовать выполнению работ".

Прикарпатье

Видео с Прикарпатья также показали местные дорожники.

На утро в области проезд был обеспечен, сообщала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Львовщина

По данным Львовской ОГА, в течение ночи Львовщину засыпало снегом, дорожные службы области работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасный проезд по магистралям области - снегоочистительная техника работала в течение ночи и продолжает работать и дальше.

"Техника работает в усиленном режиме; на всех дорогах обеспечен проезд, хотя местами наблюдается гололедица и заснеженность проезжей части. В направлении перевалов осуществляется постоянная очистка дорог, осадки в виде снега продолжаются", - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Орест Шуликовский.

Мэр Львова Андрей Садовый указал в Telegram, что в городе коммунальщики всю ночь работали, чтобы облегчить снежное утро для жителей. "Снег будет падать и сегодня в течение дня. Прогнозируют около 20-25 см осадков. Это не разовый слой, а постоянное выпадение в течение всего дня. Техника работает непрерывно, но очищенные участки сразу накрывает новый снег. Поэтому обращаюсь к бизнесу: подключайтесь и помогайте расчищать снег возле своих заведений, офисов и предприятий. Просьба и к жителям. Если есть возможность - не пользуйтесь частным авто", - написал он и сообщил, что на утро было 22 обращения по поводу неубранных дорог и 2 - по поводу тротуаров.

Ровенщина

"51 единица техники в эти минуты работает на автодорогах государственного и регионального значения на территории Ровенщины. 15 из них – в областном центре. Сейчас снежный покров до 18 см. Из-за сложных погодных условий ряд дорог нуждается в расчистке и обработке противогололедными средствами. Самая сложная ситуация в Ровенском районе. Призываю водителей учесть погодные условия, планируя поездки", - указал в Telegram глава Ровенской ОВА Александр Коваль утром.

Волынь

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что продолжает обеспечивать бесперебойный проезд по автодорогам Волыни. "На территории Волынской области продолжается снегопад, и мы не прекращаем заботиться об устойчивом и безопасном движении по транспортным артериям края в сложных погодных условиях. Ночью и по состоянию на 5:00 к работам по зимнему содержанию автодорог государственного значения было привлечено 37 единиц машин и механизмов подрядных предприятий. Сейчас работает 65 единиц дорожной спецтехники", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в течение 8 января на территории Волынской области ожидаются значительные снеговые осадки. "Поэтому дорожная спецтехника будет продолжать расчистку автодорог от снежного покрова, а после прекращения осадков покрытие будут обрабатывать противогололедными материалами. Просим водителей следить за прогнозами погоды и без крайней необходимости не отправляться в дорогу. Перед поездкой проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Рекомендуем водителям, прежде всего крупногабаритного транспорта, пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных автодорог", - отметили дорожники.

Тернопольщина

"По состоянию на утро, 8 января, проезд по дорогам государственного значения Тернопольщины обеспечен. Этой ночью в области наблюдались значительные осадки снега, метели, на дорогах гололедица, температура воздуха колебалась от 7 до 10 градусов с отметкой минус. Техника подрядных организаций работала и продолжает работы в усиленном режиме. Проводим очистку проезжей части и посыпку дорожного покрытия противогололедной смесью. В работе задействовано более 100 единиц спецтехники. Привлечено 187 работников", - указали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в области.

Указано, что на утро осадки в виде снега усиливались по всей территории Тернопольщины. По прогнозам синоптиков, циклон задержится в области до завтра, 9 января. Далее - интенсивные осадки снега и метели постепенно будут отступать. И отметили, что дорожные работники и тяжелая техника продолжают работать в усиленном режиме.

Закарпатье

На Закарпатье Служба восстановления еще накануне сообщила, что погодные условия в области резко ухудшились.

Советы ГСЧС

"Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, однако помните: лучшая помощь в непогоду – это ваша осмотрительность", - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС призвали не отправляться без надобности в дальние поездки, а если это невозможно - убедиться, что в вашем багажнике есть:

лопата и трос, чтобы вызволиться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак горючего, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели – жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;

запас тепла – термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

связь – павербанк и офлайн-карты.

"Если видите предупреждение о метели или гололедице — оставайтесь дома", - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

На 09:00 на фоне непогоды было 128 вызовов о ДТП.

До Украины дошел циклон: что происходит на дорогах первых на его пути регионов