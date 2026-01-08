Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили

$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 2518 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
09:50 • 12185 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 34282 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 28132 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 31035 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 40202 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 42673 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 31934 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 29457 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 28598 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.8м/с
91%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 27071 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 13601 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 15296 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 13739 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 9516 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 47318 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 52134 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 55116 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 95031 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 132097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Белошицкий
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепр
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 10197 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 25451 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 52065 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 71413 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 113245 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Google Play

Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили

Киев • УНН

 • 12231 просмотра

В Украине снег и гололедица усложнили движение на дорогах, что привело к 260 ДТП за сутки. Спасатели ГСЧС помогают гражданам, в частности, вызволяют автомобили из снежных заносов и помогают медикам добраться до больных.

Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили

В Украине снег, гололедица и затрудненное движение на дорогах. За последние два часа удвоилось количество ДТП с начала суток - до 260. Об этом сообщили в ГСЧС и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

В Украине снег, гололедица и затрудненное движение на дорогах. Спасатели ГСЧС в регионах уже помогают гражданам

- сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на Ровенщине из-за непогоды на трассе Киев–Чоп вызволяли автомобили из снежных заносов. На Львовщине, в Стрыйском районе, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги.

С начала суток, по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП по Украине: 260 вызовов о ДТП, из которых 43 вызова ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные. По Киеву: 29 вызовов, предварительно, без травмированных

- написал Билошицкий.

Буковина

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области показала ситуацию на дорогах и указала: "На автодорогах работает снегоуборочная техника. Настоятельно просим водителей уступать ей в движении и не препятствовать выполнению работ".

Прикарпатье

Видео с Прикарпатья также показали местные дорожники.

На утро в области проезд был обеспечен, сообщала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Львовщина

По данным Львовской ОГА, в течение ночи Львовщину засыпало снегом, дорожные службы области работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасный проезд по магистралям области - снегоочистительная техника работала в течение ночи и продолжает работать и дальше.

"Техника работает в усиленном режиме; на всех дорогах обеспечен проезд, хотя местами наблюдается гололедица и заснеженность проезжей части. В направлении перевалов осуществляется постоянная очистка дорог, осадки в виде снега продолжаются", - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Орест Шуликовский.

Мэр Львова Андрей Садовый указал в Telegram, что в городе коммунальщики всю ночь работали, чтобы облегчить снежное утро для жителей. "Снег будет падать и сегодня в течение дня. Прогнозируют около 20-25 см осадков. Это не разовый слой, а постоянное выпадение в течение всего дня. Техника работает непрерывно, но очищенные участки сразу накрывает новый снег. Поэтому обращаюсь к бизнесу: подключайтесь и помогайте расчищать снег возле своих заведений, офисов и предприятий. Просьба и к жителям. Если есть возможность - не пользуйтесь частным авто", - написал он и сообщил, что на утро было 22 обращения по поводу неубранных дорог и 2 - по поводу тротуаров.

Ровенщина

"51 единица техники в эти минуты работает на автодорогах государственного и регионального значения на территории Ровенщины. 15 из них – в областном центре. Сейчас снежный покров до 18 см. Из-за сложных погодных условий ряд дорог нуждается в расчистке и обработке противогололедными средствами. Самая сложная ситуация в Ровенском районе. Призываю водителей учесть погодные условия, планируя поездки", - указал в Telegram глава Ровенской ОВА Александр Коваль утром.

Волынь

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что продолжает обеспечивать бесперебойный проезд по автодорогам Волыни. "На территории Волынской области продолжается снегопад, и мы не прекращаем заботиться об устойчивом и безопасном движении по транспортным артериям края в сложных погодных условиях. Ночью и по состоянию на 5:00 к работам по зимнему содержанию автодорог государственного значения было привлечено 37 единиц машин и механизмов подрядных предприятий. Сейчас работает 65 единиц дорожной спецтехники", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в течение 8 января на территории Волынской области ожидаются значительные снеговые осадки. "Поэтому дорожная спецтехника будет продолжать расчистку автодорог от снежного покрова, а после прекращения осадков покрытие будут обрабатывать противогололедными материалами. Просим водителей следить за прогнозами погоды и без крайней необходимости не отправляться в дорогу. Перед поездкой проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Рекомендуем водителям, прежде всего крупногабаритного транспорта, пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных автодорог", - отметили дорожники.

Тернопольщина

"По состоянию на утро, 8 января, проезд по дорогам государственного значения Тернопольщины обеспечен. Этой ночью в области наблюдались значительные осадки снега, метели, на дорогах гололедица, температура воздуха колебалась от 7 до 10 градусов с отметкой минус. Техника подрядных организаций работала и продолжает работы в усиленном режиме. Проводим очистку проезжей части и посыпку дорожного покрытия противогололедной смесью. В работе задействовано более 100 единиц спецтехники. Привлечено 187 работников", - указали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в области.

Указано, что на утро осадки в виде снега усиливались по всей территории Тернопольщины. По прогнозам синоптиков, циклон задержится в области до завтра, 9 января. Далее - интенсивные осадки снега и метели постепенно будут отступать. И отметили, что дорожные работники и тяжелая техника продолжают работать в усиленном режиме.

Закарпатье

На Закарпатье Служба восстановления еще накануне сообщила, что погодные условия в области резко ухудшились.

Советы ГСЧС

"Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, однако помните: лучшая помощь в непогоду – это ваша осмотрительность", - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС призвали не отправляться без надобности в дальние поездки, а если это невозможно - убедиться, что в вашем багажнике есть:

  • лопата и трос, чтобы вызволиться из снежной ловушки;
    • зимний омыватель и полный бак горючего, чтобы согреть салон в случае остановки;
      • светоотражатели – жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;
        • запас тепла – термос с чаем, одеяло или термоодеяло;
          • связь – павербанк и офлайн-карты.

            "Если видите предупреждение о метели или гололедице — оставайтесь дома", - подчеркнули в ГСЧС.

            Дополнение

            На 09:00 на фоне непогоды было 128 вызовов о ДТП.

            До Украины дошел циклон: что происходит на дорогах первых на его пути регионов08.01.26, 09:20 • 3094 просмотра

            Юлия Шрамко

            ОбществоКриминал и ЧПАвтоПогода и окружающая среда
            Алексей Белошицкий
            Дорожно-транспортное происшествие
            Снег в Украине
            Национальная полиция Украины
            Львовская область
            Ровненская область
            Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
            Украина
            Киев