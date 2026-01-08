До Украины дошел циклон: что происходит на дорогах первых на его пути регионов

Циклон должен был зайти в Украину в ночь на 8 января через Прикарпатье и Буковину, неся сложные зимние погодные условия. В Ивано-Франковской области на утро проезд обеспечен, на Буковине еще с вечера водителей призывали в случае существенного ухудшения погоды по возможности ограничить поездки, а Укрзализныця усиливает сообщение с обоими регионами, сообщили представители власти, пишет УНН.

Как отметила накануне вечером Премьер-министр Юлия Свириденко, ухудшение погодных условий в Украине ожидается с 8 января по всей стране.

"Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра", - указала Свириденко в Telegram.

Из-за ухудшения погоды с завтрашнего дня возможны внеплановые отключения электроэнергии - Свириденко

Прикарпатье

"На этот час для расчистки проезжей части дорог государственного значения от снега и противогололедной обработки задействовано 53 единицы спецтехники и 67 рабочих подрядного предприятия Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Проезд обеспечен", - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram о ситуации на автодорогах на фоне непогоды на Прикарпатье.

К расчистке дорог местного значения, по ее словам, привлечено 68 работников и 41 единица спецтехники.

"Дорожники прежде всего обеспечивают проезд по главным логистическим маршрутам. Работы продолжаются", - подчеркнула она.

Чиновница призвала водителей "быть внимательными во время поездок и без надобности не выезжать на автомобиле из дома".

Буковина

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, по прогнозам синоптиков, в течение ближайших нескольких суток на территории Черновицкой области ожидаются значительные снегопады, местами - образование снежных заносов.

"В связи с этим призываю водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Сейчас соответствующими службами осуществляется оперативная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами и очистка дорог от снега", - сообщил Запаранюк накануне вечером.

"В случае существенного ухудшения погодных условий прошу по возможности ограничить поездки", - подчеркнул глава ОВА.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, на 22 часа 7 января на Буковине наблюдались осадки в виде снега, местами гололедица. "Дальнейшее снижение температуры воздуха - до -10°C ночью и до -10°C днем - может усложнить движение транспорта и вызвать скользкое дорожное покрытие", - указали дорожники.

Железная дорога

"В Украину пришел циклон, который будет двигаться прежде всего через Черновицкую и Ивано-Франковскую области: гололедица, метели, значительные осадки, снижение температуры - в целом сложные погодные условия для движения. Впрочем, логистику железной дороги это традиционно не остановит. Наоборот, усиливаем сообщение с обоими регионами и добавляем вагоны сегодняшним рейсам из Черновцов и Франковска. Движение поездов и безопасное передвижение людей обеспечим", - подчеркнули в Укрзализныце в Telegram.

Ситуация с непогодой 8-9 января по Украине

По данным патрульной полиции Украины, сильный снег и метели прогнозируют синоптики Укргидрометцентра в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега.

Возможны порывы ветра 15-20 м/с - в западных, южных и центральных регионах.

Гололедица (желтый уровень опасности) на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей.

Оранжевый уровень опасности в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем 8 января. Прогнозируется сильный снег, метели и снежные заносы.

В Киеве и области: 8 января ожидаются мокрый снег и дождь, гололед. Ночью 9 января - сильный снег и метель. На дорогах - гололедица. Снежный покров - 5-10 см, местами в области - до 20 см.

"Призываем граждан в случае осложнений дорожной обстановки без особой надобности воздержаться от поездок. По возможности не пользоваться собственными авто во время непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту. Это поможет избежать заторов и существенно ускорит работу коммунальных служб и спецтехники, убирающих и обрабатывающих улично-дорожную сеть", - подчеркнули патрульные.

Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°

Как отмечала Премьер Свириденко, по прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до -20°C, днем - до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах.

"Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", - указывала Свириденко.

Активный циклон принесет в Украину снег, дождь и гололедицу 8 января - Гидрометцентр