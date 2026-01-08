Активный циклон принесет в Украину снег, дождь и гололедицу 8 января - Гидрометцентр
Киев • УНН
8 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода со снегом, вызванная активным южным циклоном. Погодные условия разделят страну на три части: западные области со снегом и метелями, центральные с мокрым снегом и дождем, а южные и восточные с дождем и теплом.
В четверг, 8 января, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, сложные погодные условия обусловит активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.
Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, метелями и холодной погодой; в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях – переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этого времени и остальную территорию с умеренным, местами значительным дождем и хорошим теплом в теплом секторе циклона
Указывается, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный, днем местами сильный снег, метель; температура 2-7° мороза. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура днем 0-5° тепла.
На остальной территории умеренный, местами значительный дождь; температура днем 7-12°. Ветер южный (в северных и западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, днем в западных, южных и центральных областях порывы 15-20 м/с
