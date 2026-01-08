$42.560.14
7 января, 23:38
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Активный циклон принесет в Украину снег, дождь и гололедицу 8 января - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 608 просмотра

8 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода со снегом, вызванная активным южным циклоном. Погодные условия разделят страну на три части: западные области со снегом и метелями, центральные с мокрым снегом и дождем, а южные и восточные с дождем и теплом.

Активный циклон принесет в Украину снег, дождь и гололедицу 8 января - Гидрометцентр

В четверг, 8 января, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, сложные погодные условия обусловит активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.

Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, метелями и холодной погодой; в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях – переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этого времени и остальную территорию с умеренным, местами значительным дождем и хорошим теплом в теплом секторе циклона

- прогнозируют в Гидрометцентре.

Указывается, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный, днем местами сильный снег, метель; температура 2-7° мороза. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории умеренный, местами значительный дождь; температура днем 7-12°. Ветер южный (в северных и западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, днем в западных, южных и центральных областях порывы 15-20 м/с

- говорится в сообщении.

Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти05.01.26, 16:05 • 189351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине