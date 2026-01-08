Активный циклон принесет в Украину снег, дождь и гололедицу 8 января - Гидрометцентр

В четверг, 8 января, на большей части территории Украины будет облачно, будет идти снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, сложные погодные условия обусловит активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.

Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, метелями и холодной погодой; в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях – переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этого времени и остальную территорию с умеренным, местами значительным дождем и хорошим теплом в теплом секторе циклона