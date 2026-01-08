$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Активний циклон принесе в Україну сніг, дощ та ожеледицю 8 січня - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 90 перегляди

8 січня на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом, спричинена активним південним циклоном. Погодні умови розділять країну на три частини: західні області зі снігом та хуртовинами, центральні з мокрим снігом та дощем, а південні та східні з дощем та теплом.

Активний циклон принесе в Україну сніг, дощ та ожеледицю 8 січня - Гідрометцентр

У четвер, 8 січня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, складні погодні умови зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини: у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою; у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях – перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори і решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону

- прогнозують у Гідрометцентрі.

Вказується, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина; температура 2-7° морозу. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура вдень 0-5° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вдень 7-12°. Вітер південний (у північних та західних областях північно-східний), 7-12 м/с, вдень у західних, південних та центральних областях пориви 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади05.01.26, 16:05 • 189224 перегляди

Вадим Хлюдзинський

