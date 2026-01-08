Активний циклон принесе в Україну сніг, дощ та ожеледицю 8 січня - Гідрометцентр
Київ • УНН
8 січня на більшості території України очікується хмарна погода зі снігом, спричинена активним південним циклоном. Погодні умови розділять країну на три частини: західні області зі снігом та хуртовинами, центральні з мокрим снігом та дощем, а південні та східні з дощем та теплом.
У четвер, 8 січня, на більшості території України буде хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, складні погодні умови зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.
Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини: у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою; у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях – перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори і решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону
Вказується, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина; температура 2-7° морозу. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура вдень 0-5° тепла.
На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вдень 7-12°. Вітер південний (у північних та західних областях північно-східний), 7-12 м/с, вдень у західних, південних та центральних областях пориви 15-20 м/с
