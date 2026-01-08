До України дійшов циклон: що відбувається на дорогах перших на його шляху регіонів

Циклон мав зайти в Україну у ніч на 8 січня через Прикарпаття та Буковину, несучи складні зимові погодні умови. В Івано-Франківській області на ранок проїзд забезпечено, на Буковині ще з вечора водіїв закликали у разі суттєвого погіршення погоди за можливості обмежити поїздки, а Укрзалізниця посилює сполучення з обома регіонами, повідомили представники влади, пише УНН.

Як зауважила напередодні ввечері Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, погіршення погодних умов в Україні очікується з 8 січня по всій державі.

"Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку", - вказала Свириденко у Telegram.

Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко

Прикарпаття

"На цю годину для розчищення проїзної частини доріг державного значення від снігу та протиожеледної обробки задіяно 53 одиниці спецтехніки та 67 робітників підрядного підприємства Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Проїзд забезпечено", - написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram про ситуацію на автошляхах на тлі негоди на Прикарпатті.

До розчищення доріг місцевого значення, з її слів, залучено 68 працівників та 41 одиницю спецтехніки.

"Дорожники насамперед забезпечують проїзд головними логістичними маршрутами. Роботи тривають", - наголосила вона.

Посадовиця закликала водіїв "бути уважними під час поїздок та без потреби не виїжджати автомобілем з дому".

Буковина

Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, за прогнозами синоптиків, упродовж найближчих кількох діб на території Чернівецької області очікуються значні снігопади, місцями - утворення снігових заметів.

"У зв’язку з цим закликаю водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та заходів безпеки. Наразі відповідними службами здійснюється оперативна обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення доріг від снігу", - повідомив Запаранюк напередодні ввечері.

"У разі суттєвого погіршення погодних умов прошу за можливості обмежити поїздки", - наголосив голова ОВА.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, на 22 годину 7 січня на Буковині спостерігалися опади у вигляді снігу, місцями ожеледиця. "Подальше зниження температури повітря - до -10°C уночі та до -10°C удень - може ускладнити рух транспорту та спричинити слизьке дорожнє покриття", - вказали дорожники.

Залізниця

"До України дійшов циклон, який рухатиметься насамперед через Чернівецьку та Івано-Франківську області: ожеледиця, хуртовини, значні опади, зниження температури - загалом складні погодні умови для руху. Втім, логістику залізниці це традиційно не спинить. Навпаки, посилюємо сполучення з обома регіонами й додаємо вагони сьогоднішнім рейсам із Чернівців та Франківська. Рух поїздів і безпечне пересування людей забезпечимо", - наголосили в Укрзалізниці в Telegram.

Ситуація з негодою 8-9 січня по Україні

За даними патрульної поліції України, сильний сніг і хуртовини прогнозують синоптики Укргідрометцентру в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Можливі пориви вітру 15-20 м/с - у західних, південних і центральних регіонах.

Ожеледиця (жовтий рівень небезпеки) на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей.

Помаранчевий рівень небезпеки у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях удень 8 січня. Прогнозується сильний сніг, хуртовини та снігові замети.

У Києві та області: 8 січня очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледь. Уночі 9 січня - сильний сніг і хуртовина. На дорогах - ожеледиця. Сніговий покрив - 5-10 см, місцями в області - до 20 см.

"Закликаємо громадян у випадку ускладнень дорожньої обстановки без особливої потреби утриматись від поїздок. За можливості не користуватися власними авто під час негоди, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу", - наголосили патрульні.

Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°

Як зазначала Прем'єр Свириденко, за прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень - до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.

"Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", - вказувала Свириденко.

Активний циклон принесе в Україну сніг, дощ та ожеледицю 8 січня - Гідрометцентр