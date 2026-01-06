$42.420.13
09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°

Київ • УНН

 • 18 перегляди

В Україні 8-9 січня очікуються сніг, хуртовини та ожеледиця, місцями до 25 см снігу. 10-11 січня прогнозується різке похолодання до -23° морозу в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°

У найближчі дні в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сніг, хуртовини та різке похолодання, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

8–9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікується ускладнення погоди 

- повідомили у ДСНС.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують:

  • cніг і хуртовини. У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг – 10–25 см, пориви вітру до 15–18 м/с, хуртовини. На дорогах – снігові замети;
    • ожеледиця та мокрий сніг. У Київській і Чернігівській областях – сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця. На півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській – сніг із дощем, місцями ожеледь.

      10–11 січня різке похолодання! У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – вночі 14–20° морозу, місцями до 23°, вдень 9–15° морозу; у Кіровоградській та Полтавській – 6–12° морозу; на півдні, сході та Дніпропетровщині – від 4° морозу до 4° тепла 

      - резюмували синоптики.

      Атмосферні фронти зумовлять погіршення погоди, а до кінця тижня є тенденція до суттєвого похолодання - синоптик05.01.26, 14:59 • 6990 переглядiв

      Антоніна Туманова

      Погода та довкілля
      Морози в Україні
      Укргідрометцентр
      Сніг в Україні
      Вінницька область
      Житомирська область
      Сумська область
      Київська область
      Черкаська область
      Кіровоградська область
      Полтавська область
      Дніпропетровська область
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Чернігівська область
      Україна