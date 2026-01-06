Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют снег, метели и резкое похолодание, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

8–9 января в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается осложнение погоды - сообщили в ГСЧС.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют:

В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный снег – 10–25 см, порывы ветра до 15–18 м/с, метели. На дорогах – снежные заносы; гололедица и мокрый снег. В Киевской и Черниговской областях – сильный снег и мокрый снег (местами до 25 см), метели, налипание снега, на дорогах гололедица. На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской – снег с дождем, местами гололед.

10–11 января резкое похолодание! В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях – ночью 14–20° мороза, местами до 23°, днем 9–15° мороза; в Кировоградской и Полтавской – 6–12° мороза; на юге, востоке и Днепропетровщине – от 4° мороза до 4° тепла - резюмировали синоптики.

Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик