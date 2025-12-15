Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 5872 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 7890 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 7944 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 8918 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 16020 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 15378 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 18351 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 20251 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21089 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 21789 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 10258 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 19904 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 21949 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 9308 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 13069 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 16006 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 13205 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 22092 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 79866 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 96950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 22993 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 40167 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 41421 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 45810 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 80592 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Ми-8

Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивным разговор с американской стороной, состоявшийся в Берлине. Он подчеркнул важность достойного мира.

Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с американской стороной был конструктивным. Об этом Глава государства сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума, передает УНН.

"Вчера и сегодня в Берлине состоялись наши консультации с американской стороной... Разговор был продуктивным, много, очень много деталей" - сказал Президент.

По словам Зеленского, важно, чтобы мир стал достойным.

"Для нас это важно... Достоинство - это то, что остановило Россию", - подчеркнул Зеленский.

Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению15.12.25, 17:05 • 7906 просмотров

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.

Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа15.12.25, 16:41 • 1168 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин