Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивным разговор с американской стороной, состоявшийся в Берлине. Он подчеркнул важность достойного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с американской стороной был конструктивным. Об этом Глава государства сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума, передает УНН.
"Вчера и сегодня в Берлине состоялись наши консультации с американской стороной... Разговор был продуктивным, много, очень много деталей" - сказал Президент.
По словам Зеленского, важно, чтобы мир стал достойным.
"Для нас это важно... Достоинство - это то, что остановило Россию", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.
