Перемовники від США наполягають, щоб Україна відмовилась від Донбасу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Американські переговорники наполягають на поступці Україною контролю над Донецькою та Луганською областями для мирних переговорів з росією. Київ відмовляється виводити війська з Донбасу, незважаючи на вимоги США.

Перемовники від США наполягають, щоб Україна відмовилась від Донбасу - ЗМІ

Американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією. Про це повідомив у понеділок AFP чиновник, ознайомлений з обговореннями, передає УНН.

Деталі

Переговорники США все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями, відомими як Донбас, як умовою мирних переговорів з росією, повідомив AFP у понеділок чиновник, обізнаний з переговорами.

"путін хоче території", – сказав чиновник, додавши, що Сполучені Штати вимагають, щоб Україна "вивела" території з регіонів, а Київ "не погоджується" з цією вимогою.

"Дещо вражає, що американці займають позицію росіян з цього питання", – додав чиновник.

Україна в оновлено варіанті мирного плану не відмовляється від Донбасу та зберігає право на вступ до НАТО - ЗМІ13.12.25, 20:38 • 4442 перегляди

Додамо

За даними американського Інституту вивчення війни, москва контролює майже всю Луганську область та близько 80 відсотків Донецької області.

Але опитування, опубліковане сьогодні Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на основі 550 відповідей, показало, що 75 відсотків українців виступають проти відмови від Донбасу.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
