Переговорщики от США настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса - СМИ

Американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями в качестве условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил в понедельник AFP чиновник, ознакомленный с обсуждениями, передает УНН.

Детали

Переговорщики США все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями, известными как Донбасс, в качестве условия мирных переговоров с Россией, сообщил AFP в понедельник чиновник, осведомленный о переговорах.

"Путин хочет территории", – сказал чиновник, добавив, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Украина "вывела" территории из регионов, а Киев "не соглашается" с этим требованием.

"Несколько поражает, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу", – добавил чиновник.

Украина в обновленном варианте мирного плана не отказывается от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО - СМИ

Добавим

По данным американского Института изучения войны, Москва контролирует почти всю Луганскую область и около 80 процентов Донецкой области.

Но опрос, опубликованный сегодня Киевским международным институтом социологии (КМИС) на основе 550 ответов, показал, что 75 процентов украинцев выступают против отказа от Донбасса.