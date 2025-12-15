$42.190.08
Переговорщики от США настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса - СМИ

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Американские переговорщики настаивают на уступке Украиной контроля над Донецкой и Луганской областями для мирных переговоров с Россией. Киев отказывается выводить войска из Донбасса, несмотря на требования США.

Переговорщики от США настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса - СМИ

Американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями в качестве условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил в понедельник AFP чиновник, ознакомленный с обсуждениями, передает УНН.

Детали

Переговорщики США все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями, известными как Донбасс, в качестве условия мирных переговоров с Россией, сообщил AFP в понедельник чиновник, осведомленный о переговорах.

"Путин хочет территории", – сказал чиновник, добавив, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Украина "вывела" территории из регионов, а Киев "не соглашается" с этим требованием.

"Несколько поражает, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу", – добавил чиновник.

Украина в обновленном варианте мирного плана не отказывается от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО - СМИ13.12.25, 20:38 • 4444 просмотра

Добавим

По данным американского Института изучения войны, Москва контролирует почти всю Луганскую область и около 80 процентов Донецкой области.

Но опрос, опубликованный сегодня Киевским международным институтом социологии (КМИС) на основе 550 ответов, показал, что 75 процентов украинцев выступают против отказа от Донбасса.

Антонина Туманова

