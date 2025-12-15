Переговорщики от США настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса - СМИ
Киев • УНН
Американские переговорщики настаивают на уступке Украиной контроля над Донецкой и Луганской областями для мирных переговоров с Россией. Киев отказывается выводить войска из Донбасса, несмотря на требования США.
Детали
Переговорщики США все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями, известными как Донбасс, в качестве условия мирных переговоров с Россией, сообщил AFP в понедельник чиновник, осведомленный о переговорах.
"Путин хочет территории", – сказал чиновник, добавив, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Украина "вывела" территории из регионов, а Киев "не соглашается" с этим требованием.
"Несколько поражает, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу", – добавил чиновник.
Добавим
По данным американского Института изучения войны, Москва контролирует почти всю Луганскую область и около 80 процентов Донецкой области.
Но опрос, опубликованный сегодня Киевским международным институтом социологии (КМИС) на основе 550 ответов, показал, что 75 процентов украинцев выступают против отказа от Донбасса.