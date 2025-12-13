Украина в обновленном варианте мирного плана не отказывается от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО - СМИ

Украина в обновленной версии мирного плана не готова отказываться от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО. Об этом пишет NYT со ссылкой на западных чиновников, знакомых с документом, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что три недели назад президент США Дональд Трамп вызвал шок по всей Европе, представив 28-пунктный мирный план для Украины, который сильно перекликался с российскими аргументами.

Однако украинские лидеры ответили контрпредложением, которое требует правовых гарантий защиты от будущей российской агрессии и гарантирует, что Украина сохранит землю, которую она сейчас контролирует, согласно описаниям плана европейскими лидерами и дипломатами, а также сообщениям чиновников, которые видели его или были о нем проинформированы.

По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, предложение исключило части первоначального плана Трампа, которые пересекали украинские красные линии. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы более свободно говорить о деликатной дипломатии.

В частности, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников и бывшего американского чиновника, в ней говорилось о том, что Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была уступить.

По словам высокопоставленного европейского чиновника и бывшего американского чиновника, она также исключила американское требование, чтобы Украина отказалась от своего права вступать в НАТО, чтобы сохранить, по крайней мере, принцип политики открытых дверей НАТО. Оба изменения, вероятно, будут неприемлемыми для России, которая хочет контролировать больше территории Украины и помешать Украине когда-либо вступить в НАТО, а также предполагается, что господин Трамп наложит вето на членство Украины, если оно подаст заявку.

Добавим

Издание отмечает, что предложения, отправленные в Вашингтон на рассмотрение в среду вечером, стали результатом шквала интенсивной дипломатии господина Зеленского в последние дни, включая встречи в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также по крайней мере один разговор между европейскими лидерами и господином Трампом.

Ожидается, что переговоры продолжатся на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник.

